Soirée Ad Off, film en multiprojection Rencontres AD HOC #9 Cinéma Espace(s) Loriol-sur-Drôme
jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Espace(s) · Loriol-sur-Drôme
Informations pratiques
Loriol-sur-Drôme
Soirée Ad Off, film en multiprojection Rencontres AD HOC #9
Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Ad Hoc partage un film avec des lieux associatifs, autogérés, initiatives de groupes humains qui contribuent à promouvoir la culture sur tout le territoire de la Drôme.
Projection du film La lutte armée n’est pas un jeu en simultané suivi d’un débat.
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Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Ad Hoc is sharing a film with community centers, self-managed spaces, and grassroots initiatives that help promote culture throughout the Drôme region.
Simultaneous screening of the film “Armed Struggle Is Not a Game,” followed by a discussion.
L’événement Soirée Ad Off, film en multiprojection Rencontres AD HOC #9 Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme