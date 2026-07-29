UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loriol-sur-Drôme

Soirée Ad Off, film en multiprojection Rencontres AD HOC #9 Cinéma Espace(s) Loriol-sur-Drôme

jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Espace(s) · Loriol-sur-Drôme

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Espace(s)
Adresse
12 avenue de la République
Ville
26270 Loriol-sur-Drôme
Département
Drôme
Tarif

Loriol-sur-Drôme

Soirée Ad Off, film en multiprojection Rencontres AD HOC #9

Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Ad Hoc partage un film avec des lieux associatifs, autogérés, initiatives de groupes humains qui contribuent à promouvoir la culture sur tout le territoire de la Drôme.
Projection du film La lutte armée n’est pas un jeu en simultané suivi d’un débat.
  .

Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ad Hoc is sharing a film with community centers, self-managed spaces, and grassroots initiatives that help promote culture throughout the Drôme region.
Simultaneous screening of the film “Armed Struggle Is Not a Game,” followed by a discussion.

L’événement Soirée Ad Off, film en multiprojection Rencontres AD HOC #9 Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Loriol-sur-Drôme (Drôme)