Orschwihr

Soirée After Work au Domaine François Schmitt

19 rue de Soultzmatt Orschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-30

Vins, cocktails et planchettes apéritives à savourer en extérieur face au Grand Cru Pfingstberg. Une soirée conviviale au cœur du vignoble, idéale pour profiter des douces soirées d’été.

Profitez des longues soirées d’été dans une ambiance conviviale au cœur du vignoble alsacien. Les soirées After Work du Domaine François Schmitt invitent à se retrouver entre amis, collègues ou en famille autour d’un verre de vin, d’un cocktail avec ou sans alcool ou d’une savoureuse planchette apéritive à partager.

Installées en extérieur, les tables offrent une vue privilégiée sur le Grand Cru Pfingstberg, dans un cadre propice à la détente et aux échanges. Il est conseillé de prévoir une tenue adaptée à la météo afin de profiter pleinement de cette expérience en plein air.

Au menu, vins du domaine au verre ou à la bouteille, cocktails avec ou sans alcool et planchettes apéritives mettant à l’honneur les saveurs locales. Charcuteries, fromages ou options végétariennes composent ces instants gourmands à savourer au coucher du soleil.

Dans une atmosphère décontractée et chaleureuse, ces rendez-vous estivaux sont l’occasion idéale de découvrir les vins du domaine tout en profitant de la beauté du vignoble. Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée. .

19 rue de Soultzmatt Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 08 45 info@francoisschmitt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wines, cocktails, and appetizer platters to enjoy outdoors with a view of the Pfingstberg Grand Cru. A friendly evening in the heart of the vineyard, perfect for enjoying the balmy summer nights.

L’événement Soirée After Work au Domaine François Schmitt Orschwihr a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller