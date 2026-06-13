Burnhaupt-le-Haut

Soirée alsacienne

4 Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez partager une soirée alsacienne conviviale au camping ! Au menu spécialités régionales, musique traditionnelle et ambiance chaleureuse. Un moment gourmand et festif à vivre en famille ou entre amis. Repas sur réservation par téléphone.

Venez partager une soirée alsacienne conviviale au camping ! Au menu spécialités régionales, musique traditionnelle et ambiance chaleureuse. Un moment gourmand et festif à vivre en famille ou entre amis. Repas sur réservation par téléphone. .

4 Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 78 58 info@camping-les-castors.fr

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English :

Come and enjoy a convivial Alsatian evening at the campsite! On the menu: regional specialities, traditional music and a warm atmosphere. A festive, gourmet experience for family and friends. Reservations required.

L’événement Soirée alsacienne Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach