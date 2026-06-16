Burnhaupt-le-Haut

Soirée dansante

4 Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tout au long de l’été, venez profiter de soirées en musique dans une ambiance détendue. À

chaque date, un artiste différent vient partager son univers chansons à texte, reprises, guitare,

piano, voix… chaque soirée a sa propre couleur. Un moment simple et convivial à vivre ensemble,

en famille ou entre amis. Repas sur réservation par téléphone.

Tout au long de l’été, venez profiter de soirées en musique dans une ambiance détendue. À chaque date, un artiste différent vient partager son univers chansons à texte, reprises, guitare, piano, voix… chaque soirée a sa propre couleur. Un moment simple et convivial à vivre ensemble, en famille ou entre amis. Repas sur réservation par téléphone. .

4 Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 78 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All summer long, come enjoy evenings of music in a relaxed atmosphere. %C0

Each night, a different artist comes to share their unique style: original songs, covers, guitar,

piano, vocals… Every evening has its own unique flavor. A simple, friendly experience to enjoy together,

with family or friends. Meals available by reservation over the phone.

L’événement Soirée dansante Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach