Soirée amicale des pêcheurs Dahlenheim
Soirée amicale des pêcheurs Dahlenheim samedi 1 août 2026.
Dahlenheim
Soirée amicale des pêcheurs
rue du Stade Dahlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Soirée organisée par l’amicale des pêcheurs de Dahlenheim au menu salade mixte avec dessert. .
rue du Stade Dahlenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 65 70
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English :
L’événement Soirée amicale des pêcheurs Dahlenheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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