Saint-Geniès-de-Varensal

SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Vendredi 5 juin à 21h au Foyer rural de plaisance

Spectacle Les talents locos

Entrée libre

Sur place avant la soirée, pensez à commander votre pizza. Gâteaux maison à déguster à l’issu du spectacle

Info au 04 67 23 69 04

Vendredi 5 juin à 21h au Foyer rural de plaisance

Spectacle Les talents locos

Entrée libre

Sur place avant la soirée, pensez à commander votre pizza. Gâteaux maison à déguster à l’issu du spectacle

Info au 04 67 23 69 04 .

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

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English : SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS

Friday, June 5, 9 p.m. at the Foyer rural de plaisance

Les talents locos show

Free admission

Don’t forget to order your pizza before the show. Home-made cakes to be enjoyed after the show

Info on 04 67 23 69 04

L’événement SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB