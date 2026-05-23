SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS Saint-Geniès-de-Varensal vendredi 5 juin 2026.
Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Vendredi 5 juin à 21h au Foyer rural de plaisance
Spectacle Les talents locos
Entrée libre
Sur place avant la soirée, pensez à commander votre pizza. Gâteaux maison à déguster à l’issu du spectacle
Info au 04 67 23 69 04
Vendredi 5 juin à 21h au Foyer rural de plaisance
Spectacle Les talents locos
Entrée libre
Sur place avant la soirée, pensez à commander votre pizza. Gâteaux maison à déguster à l’issu du spectacle
Info au 04 67 23 69 04 .
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
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English : SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS
Friday, June 5, 9 p.m. at the Foyer rural de plaisance
Les talents locos show
Free admission
Don’t forget to order your pizza before the show. Home-made cakes to be enjoyed after the show
Info on 04 67 23 69 04
L’événement SOIRÉE ANIMÉE LES TALENTS LOCOS Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB