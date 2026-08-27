Soirée années 80 à 2000 Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Soirée années 80 à 2000

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 21:30:00

fin : 2026-11-14 01:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Vous l’attendiez tous ! La soirée années 80 à 2000 revient pour votre plus grand bonheur!!!!

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Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94 evenementiel@sema83.fr

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English : Soirée années 80 à 2000

You’ve all been waiting for it! The 80s-to-2000s party is back—much to your delight!

L’événement Soirée années 80 à 2000 Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime