Soirée années 80 à 2000 Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime
samedi 14 novembre 2026 · Promenade A. Simon Lorière · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Soirée années 80 à 2000
Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 21:30:00
fin : 2026-11-14 01:30:00
Date(s) :
2026-11-14
Vous l’attendiez tous ! La soirée années 80 à 2000 revient pour votre plus grand bonheur!!!!
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Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94 evenementiel@sema83.fr
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English : Soirée années 80 à 2000
You’ve all been waiting for it! The 80s-to-2000s party is back—much to your delight!
L’événement Soirée années 80 à 2000 Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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