Informations pratiques

Bussière-Nouvelle

Soiréé années 80 à Bussière-Nouvelle

Place de la Mairie Bussière-Nouvelle Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée années 80 avec DJ JEAN-LO NIGHT 80 et repas melon , entrecôte , frites , dessert 18€

Réseravtions 06 81 94 43 94 / 06 42 74 66 55 .

Place de la Mairie Bussière-Nouvelle 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 43 94

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English : Soiréé années 80 à Bussière-Nouvelle

L’événement Soiréé années 80 à Bussière-Nouvelle Bussière-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-27 par Marche et Combraille en Aquitaine