Soirée Années 80 Choloy-Ménillot salle des fêtes Choloy-Ménillot

Choloy-Ménillot

Soirée Années 80 Choloy-Ménillot

salle des fêtes rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rejoignez-nous pour une soirée fun et conviviale co-organisée par le FR Choloy-Ménillot et l’Amicale des Pompiers de Toul.

Buvette et petite restauration sur place au profit des associations organisatrices (boissons et nourritures personnelles interdites).

Inscription obligatoire, parking sur place.Tout public

10 .

salle des fêtes rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 12 68 29 frcm54200.com@gmail.com

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English :

Join us for a fun-filled evening co-hosted by FR Choloy-Ménillot and the Amicale des Pompiers de Toul.

Refreshments and snacks on site to benefit the organizing associations (drinks and personal food forbidden).

Registration required, parking on site.

L’événement Soirée Années 80 Choloy-Ménillot Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-05-22 par MT TERRES TOULOISES