Soirée années 80′ La Ferté-Bernard
vendredi 28 août 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Soirée années 80′
Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
SOIRÉE ANNÉES 80′
Vendredi 28 août de 20h à 22h
Au programme
Playlist années 80
Structure gonflable
Aquaflash aquafitness
Lots à gagner
Snacking by Vénizi’O ouvert
Ouvert à tous
Tarifs Solo 10€/ Duo 15€
Prévente en ligne sur www.venizio.fr .
Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 14 99 11 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée années 80′ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard 5 août 2026
- Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard 6 août 2026
- Visite Le Vitrail à La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 7 août 2026
- Balade à poney La Ferté-Bernard 9 août 2026
- Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard 12 août 2026