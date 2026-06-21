Informations pratiques

Savigny-en-Sancerre

Soirée années 80′

9 Rue du Stade Savigny-en-Sancerre Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez nombreux danser sur les tubes des années 80 avec Discofun aux platines.

Repas moules frites à volonté.

Discofun vous fera revivre et danser sur les grands tubes des années 80.

Un repas complet ( moules frites à volonté, salade et demi crotin et tartelette aux fruits) vous est proposé sur réservation avant le 20 juillet. 22 .

9 Rue du Stade Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 55 30 80

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English :

Come one, come all to dance to the hits of the ’80s with Discofun on the turntables.

Mussels and fries available for purchase.

L’événement Soirée années 80′ Savigny-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois