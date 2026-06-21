Soirée années 80′ Savigny-en-Sancerre
samedi 1 août 2026 · Savigny-en-Sancerre
Informations pratiques
Savigny-en-Sancerre
Soirée années 80′
9 Rue du Stade Savigny-en-Sancerre Cher
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez nombreux danser sur les tubes des années 80 avec Discofun aux platines.
Repas moules frites à volonté.
Discofun vous fera revivre et danser sur les grands tubes des années 80.
Un repas complet ( moules frites à volonté, salade et demi crotin et tartelette aux fruits) vous est proposé sur réservation avant le 20 juillet. 22 .
9 Rue du Stade Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 55 30 80
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English :
Come one, come all to dance to the hits of the ’80s with Discofun on the turntables.
Mussels and fries available for purchase.
L’événement Soirée années 80′ Savigny-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois