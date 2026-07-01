Visite guidée de l’église St Symphorien, Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin, Savigny-en-Sancerre

Informations pratiques

Visite guidée de l’église St Symphorien Dimanche 20 septembre, 14h00 Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Cher

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée ou libre, possibilité de visiter la Chapelle Notre-Dame de Recouvrance ainsi que la tombe du poète Michel Abadie.

Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Place de l’Église, 18240 Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 50 90 Église romane du XIIe siècle restaurée et agrandie au XIXe siècle. Ancienne église prieurale dépendante de l’Abbaye royale de Saint-Satur. Portail ouest remarquable avec mascarons. Tour clocher romane. Peinture du XVe siècle sur la voûte du chœur roman.

Visite guidée ou libre, possibilité de visiter la Chapelle Notre-Dame de Recouvrance ainsi que la tombe du poète Michel Abadie.

©mairie