Soirée années 90 avec DJ Phoenix à la Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés
Soirée années 90 avec DJ Phoenix à la Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés vendredi 12 juin 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
Soirée années 90 avec DJ Phoenix à la Base Nautique
Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée spécial Fluo
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Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34
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English :
Special Fluo Evening
L’événement Soirée années 90 avec DJ Phoenix à la Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations