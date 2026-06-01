Soirée années 90 avec DJ Phoenix à la Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés vendredi 12 juin 2026.

Saint-Germain-des-Fossés

Soirée années 90 avec DJ Phoenix à la Base Nautique

Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Soirée spécial Fluo

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Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34

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English :

Special Fluo Evening

L’événement Soirée années 90 avec DJ Phoenix à la Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations