Soirée anniversaire Let Dzur Pontarlier

Salle Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 04:00:00
2026-03-28
Organisé par Let Dzur
Le groupe Let Dzur fête ses 20 ans lors d’un grand concert. Première partie assurée par Julien Locatelli, puis Let Dzur poue une durée exceptionnelle de 3h. A Chjama en fin de soirée, un groupe qui nous vient tout droit de Corse.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 37 13 84 letdzur@gmail.com
