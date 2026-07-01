Informations pratiques

Magnac-Bourg

Soirée anniversaire O’Bons Vivants

6 Place de la Bascule Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

O’Bons Vivants fête son 1er anniversaire ! Venez célébrer cette première bougie dans une ambiance chaleureuse, festive et gourmande. Réservation obligatoire.

Repas Brasero et ambiance assurée avec DJ Junior ! .

6 Place de la Bascule Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 87 49 14

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English : Soirée anniversaire O’Bons Vivants

L’événement Soirée anniversaire O’Bons Vivants Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne