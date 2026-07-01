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AGENDA · Magnac-Bourg

Soirée anniversaire O’Bons Vivants Magnac-Bourg

vendredi 24 juillet 2026 · Magnac-Bourg

Soirée anniversaire O’Bons Vivants Magnac-Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
6 Place de la Bascule
Ville
87380 Magnac-Bourg
Département
Haute-Vienne
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Magnac-Bourg

Soirée anniversaire O’Bons Vivants

6 Place de la Bascule Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

O’Bons Vivants fête son 1er anniversaire ! Venez célébrer cette première bougie dans une ambiance chaleureuse, festive et gourmande. Réservation obligatoire.
Repas Brasero et ambiance assurée avec DJ Junior !   .

6 Place de la Bascule Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 87 49 14 

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English : Soirée anniversaire O’Bons Vivants

L’événement Soirée anniversaire O’Bons Vivants Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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