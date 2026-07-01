Soirée anniversaire O’Bons Vivants Magnac-Bourg
vendredi 24 juillet 2026 · Magnac-Bourg
Informations pratiques
Magnac-Bourg
Soirée anniversaire O’Bons Vivants
6 Place de la Bascule Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
O’Bons Vivants fête son 1er anniversaire ! Venez célébrer cette première bougie dans une ambiance chaleureuse, festive et gourmande. Réservation obligatoire.
Repas Brasero et ambiance assurée avec DJ Junior ! .
6 Place de la Bascule Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 87 49 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée anniversaire O’Bons Vivants
L’événement Soirée anniversaire O’Bons Vivants Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Magnac-Bourg (Haute-Vienne)
- La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit Magnac-Bourg 5 septembre 2026
- Comice agricole et fête à Magnac Bourg Magnac-Bourg 19 septembre 2026