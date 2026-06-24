Soirée annuel du 13 juillet salle des fêtes Catenay lundi 13 juillet 2026.

Catenay

Soirée annuel du 13 juillet

salle des fêtes 893 Route de la Forge Catenay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le comité des fêtes de Catenay vous propose sa traditionnelle soirée du 13 Juillet.

Un buffet campagnard suivi de la retraite aux lampions et on fini en beauté avec le bal !

Réservation obligatoires .

salle des fêtes 893 Route de la Forge Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 35 34 75 comitedesfetesdecatenay@gmail.com

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English : Soirée annuel du 13 juillet

L’événement Soirée annuel du 13 juillet Catenay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin