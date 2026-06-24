Soirée annuel du 13 juillet salle des fêtes Catenay
Soirée annuel du 13 juillet salle des fêtes Catenay lundi 13 juillet 2026.
Catenay
Soirée annuel du 13 juillet
salle des fêtes 893 Route de la Forge Catenay Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le comité des fêtes de Catenay vous propose sa traditionnelle soirée du 13 Juillet.
Un buffet campagnard suivi de la retraite aux lampions et on fini en beauté avec le bal !
Réservation obligatoires .
salle des fêtes 893 Route de la Forge Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 35 34 75 comitedesfetesdecatenay@gmail.com
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English : Soirée annuel du 13 juillet
L’événement Soirée annuel du 13 juillet Catenay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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