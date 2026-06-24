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Soirée annuel du 13 juillet salle des fêtes Catenay

Soirée annuel du 13 juillet salle des fêtes Catenay lundi 13 juillet 2026.

Lieu
salle des fêtes
Adresse
893 Route de la Forge
Ville
76116 Catenay
Département
Seine-Maritime
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Tarif

Catenay

Soirée annuel du 13 juillet

salle des fêtes 893 Route de la Forge Catenay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le comité des fêtes de Catenay vous propose sa traditionnelle soirée du 13 Juillet.

Un buffet campagnard suivi de la retraite aux lampions et on fini en beauté avec le bal !

Réservation obligatoires   .

salle des fêtes 893 Route de la Forge Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 35 34 75  comitedesfetesdecatenay@gmail.com

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English : Soirée annuel du 13 juillet

L’événement Soirée annuel du 13 juillet Catenay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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