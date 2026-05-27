Soirée annuelle des alumni IPSA Escale de Bercy Paris Jeudi 25 juin, 18h30 25 euros pour les accompagnants

Soirée annuelle des alumni IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

Chers alumni,

L’IPSA a le plaisir de vous convier à la Soirée annuelle des alumni, un événement placé sous le signe de la convivialité, des retrouvailles et du partage.

Cette soirée sera l’occasion de réunir diplômés, étudiants, intervenants et équipes de l’école autour d’un moment privilégié dans un cadre exceptionnel au cœur de Paris.

Escale de Bercy – Embarcadère 85 Port de Bercy Aval, 75012 Paris

Jeudi 25 juin 2026

De 18h30 à 00h00

Au programme :

• Cocktail dînatoire (19 pièces par personne + softs)

• Coupe de champagne offerte

• 3 consommations alcoolisées au choix par personne

• Croisière de 2h à 2h30 dans Paris

• Ambiance conviviale et networking alumni

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ensemble cette belle soirée.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T23:59:00.000+02:00

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https://www.ipsa.fr/admissions/agenda/

Escale de Bercy 85 Port de Bercy 75012 Paris Paris 12e Arrondissement Paris 75012 Paris



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