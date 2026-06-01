Soirée antillaise Luant
Soirée antillaise Luant vendredi 26 juin 2026.
Luant
Soirée antillaise
Luant Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le comité des fêtes de Luant vous invite à ue soirée antillaise riche en couleurs !
Venez fêter les vacances dans une ambiance festive antillaise ptit punch, tapas, rougail saucisses, et musique des îles par Dj Bab ! De quoi passer une belle soirée au rythme des tropiques.
Les bénéfices de la buvette iront au profit de l’APE. .
Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 20 06
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English :
The Luant Festival Committee invites you to a colorful Caribbean-themed evening!
L’événement Soirée antillaise Luant a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne
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