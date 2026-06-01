Luant

Soirée antillaise

Luant Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le comité des fêtes de Luant vous invite à ue soirée antillaise riche en couleurs !

Venez fêter les vacances dans une ambiance festive antillaise ptit punch, tapas, rougail saucisses, et musique des îles par Dj Bab ! De quoi passer une belle soirée au rythme des tropiques.

Les bénéfices de la buvette iront au profit de l’APE. .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 20 06

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English :

The Luant Festival Committee invites you to a colorful Caribbean-themed evening!

L’événement Soirée antillaise Luant a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne