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Soirée antillaise Luant

Soirée antillaise Luant

Soirée antillaise Luant vendredi 26 juin 2026.

Ville : 36350 Luant

Département : Indre

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Luant

Soirée antillaise

Luant Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le comité des fêtes de Luant vous invite à ue soirée antillaise riche en couleurs !
Venez fêter les vacances dans une ambiance festive antillaise ptit punch, tapas, rougail saucisses, et musique des îles par Dj Bab ! De quoi passer une belle soirée au rythme des tropiques.
Les bénéfices de la buvette iront au profit de l’APE.   .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 20 06 

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English :

The Luant Festival Committee invites you to a colorful Caribbean-themed evening!

L’événement Soirée antillaise Luant a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne

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