AGENDA · Chauché
Soirée apéro-concert à la Guinguette de l’Oiselière Chauché
mardi 18 août 2026 · Chauché
Informations pratiques
Chauché
Soirée apéro-concert à la Guinguette de l’Oiselière
L’Oiselière Chauché Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
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L’Oiselière Chauché 85140 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 41 38 74 contact@loiseliere.com
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English :
L’événement Soirée apéro-concert à la Guinguette de l’Oiselière Chauché a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts