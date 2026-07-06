AGENDA · Chauché
Un été musical et conté Soirée contée par Élyne Lavand 18 août Chauché Chauché
mardi 18 août 2026 · Chauché
Informations pratiques
Chauché
Un été musical et conté Soirée contée par Élyne Lavand 18 août Chauché
L’Étang de l’Oiselière Chauché Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
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L’Étang de l’Oiselière Chauché 85140 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 40 20 07 tourisme@paysfulgentessarts.fr
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English :
L’événement Un été musical et conté Soirée contée par Élyne Lavand 18 août Chauché Chauché a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts
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