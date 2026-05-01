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Soirée-apéro  ludique et paysanne  Chez Paulette Réauville

Soirée-apéro  ludique et paysanne  Chez Paulette Réauville samedi 9 mai 2026.

Lieu : Chez Paulette

Adresse : 30 route d'Allan

Ville : 26230 Réauville

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Réauville

Soirée-apéro  ludique et paysanne 

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Connaissez vous l’agriculture de votre territoire ?
Venez rencontrer les bénévoles de l’association Terre de Liens, qui permet aux citoyens d’agir pour préserver les terres agricoles et favoriser l’installation de paysans en agriculture biologique.
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Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   nathalie.roques4@gmail.com

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English :

Do you know the agriculture in your area?
Come and meet the volunteers from the Terre de Liens association, which enables citizens to take action to preserve farmland and encourage the installation of organic farmers.

L’événement Soirée-apéro  ludique et paysanne  Réauville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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