Soirée archives ouvertes : Archives de 1806 et Première Guerre Mondiale, Mairie Annexe – Saint-Martin-Bellevue, Fillière

Informations pratiques

Soirée archives ouvertes : Archives de 1806 et Première Guerre Mondiale Vendredi 18 septembre, 00h00 Mairie Annexe – Saint-Martin-Bellevue Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T00:30:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Fillière organise 5 soirées archives ouvertes. De 17h30 à 19h elles seront encadrées par des intervenants qui pourront commenter les archives sélectionnées.

Rendez-vous le jeudi 17 septembre pour découvrir les archives de Saint-Martin-Bellevue.

Des documents inédits seront exposés pour replonger dans l’époque du royaume de Sardaigne, puis de la Première Guerre Mondiale !

Mairie Annexe – Saint-Martin-Bellevue 1 route des écoles 74370 fillière Fillière 74370 Saint-Martin-Bellevue Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 22 82 32 http://commune-filliere.fr

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Fillière organise 5 soirées archives ouvertes. De 17h30 à 19h elles seront encadrées par des intervenants qui pourront commenter …

©Commune de Fillière