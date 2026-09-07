Soirée archives ouvertes : L’agriculture au début du XXè siècle et histoire de la construction du monument aux morts, Maire Annexe – Aviernoz, Fillière

Informations pratiques

Soirée archives ouvertes : L’agriculture au début du XXè siècle et histoire de la construction du monument aux morts Vendredi 18 septembre, 00h00 Maire Annexe – Aviernoz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T00:30:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Fillière organise 5 soirées archives ouvertes. De 17h30 à 19h elles seront encadrées par des intervenants qui pourront commenter les archives sélectionnées.

Rendez-vous le mercredi 23 septembre pour découvrir les archives d’Aviernoz.

Des documents inédits seront exposés pour découvrir la vie agricole en Haute-Savoie au début du XXè siècle !

Maire Annexe – Aviernoz chef lieu 74570 aviernoz Fillière 74570 Aviernoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 22 82 32 http://commune-filliere.fr

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Fillière organise 5 soirées archives ouvertes. De 17h30 à 19h elles seront encadrées par des intervenants qui pourront commenter …

©Commune de Fillière