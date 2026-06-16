Soirée Argentine EURL Les Vignerons de Valléon Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Pantaléon-les-Vignes

Soirée Argentine

EURL Les Vignerons de Valléon 20 Route de Montélimar Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Soirée Argentine

Bar à vin ,Brasero sur ambiance latino

Sur Réservation au 0475270088

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EURL Les Vignerons de Valléon 20 Route de Montélimar Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 00 88 caveau.saintpantaleon@valleon.fr

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English :

Argentine Night

Wine bar, fire pit, Latin atmosphere

Reservations required: 0475270088

L’événement Soirée Argentine Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes