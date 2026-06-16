Soirée Argentine EURL Les Vignerons de Valléon Saint-Pantaléon-les-Vignes
Soirée Argentine EURL Les Vignerons de Valléon Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Pantaléon-les-Vignes
Soirée Argentine
EURL Les Vignerons de Valléon 20 Route de Montélimar Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Soirée Argentine
Bar à vin ,Brasero sur ambiance latino
Sur Réservation au 0475270088
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EURL Les Vignerons de Valléon 20 Route de Montélimar Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 00 88 caveau.saintpantaleon@valleon.fr
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English :
Argentine Night
Wine bar, fire pit, Latin atmosphere
Reservations required: 0475270088
L’événement Soirée Argentine Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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