Informations pratiques

Peyrusse-le-Roc

Soirée artistique

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Soirée artistique toute la journée expo artiste locaux à partir de 10 h, en soirée animation musicale et soupe au fromage. Rendez-vous place des Treize Vents à 20 h 30. Renseignements 05 65 80 49 33 ou 06 72 90 20 73. 6 euros par personne. (Culture et Patrimoine) .

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 49 33

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English :

L’événement Soirée artistique Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)