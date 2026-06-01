Soirée au moulin CAMALES Camalès

Camalès

Soirée au moulin

CAMALES 1 Rue du Moulin Camalès Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association de sauvegarde du moulin vous propose une nouvelle date d’animation, avec un concert et repas.

Il s’agit de la deuxième soirée de la saison avec au menu musical cette fois-ci, les rivages de l’Irlande avec ce groupe d’ Irirsh Folk Celtic The Green Duck .

Buvette & Restauration sur place.

Et comme toujours, une soirée dans une ambiance chaleureuse et décontractée, festive et amicale.

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CAMALES 1 Rue du Moulin Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 81 75 lesamisdumoulindecamales@gmail.com

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English :

The Mill Preservation Society is pleased to announce a new event date, featuring a concert and dinner.

This is the second evening of the season, and this time the musical lineup features the sounds of Ireland with the Irish folk-Celtic band “The Green Duck.”

Refreshments and food available on site.

And as always, it promises to be an evening with a warm, relaxed, festive, and friendly atmosphere.

L’événement Soirée au moulin Camalès a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65