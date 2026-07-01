Soirée au Moulin Moulin de Camales Camalès

Informations pratiques

Camalès

Soirée au Moulin

Moulin de Camales CAMALES Camalès Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association des amis du Moulin de Camales, qui oeuvre pour la sauvegarde du patrimoine local, vous convie à leur prochaine soirée repas concert aux rythmes de la musique salsa.

Invité du soir le groupe The Missing C pour une chaude ambiance garantie !

Comme d’habitude un repas vous sera proposé.

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Moulin de Camales CAMALES Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 81 75 lesamisdumoulindecamales@gmail.com

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English :

The Friends of the Camales Mill Association, which works to preserve local heritage, invites you to their next dinner and concert evening featuring salsa music.

The evening’s special guest is the band “The Missing C”—a lively atmosphere is guaranteed!

As usual, a meal will be served.

L’événement Soirée au Moulin Camalès a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65