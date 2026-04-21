Cauterets

Soirée au refuge d’Estom

Refuge d’Estom CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Vallées, montagnes, lacs et torrents… Dans les Pyrénées ou ailleurs, de nombreuses légendes s’attachent à ces lieux peuplés d’êtres fantastiques.

Une belle occasion de découvrir la montagne autrement, de rêver et de laisser vagabonder son esprit au pays de l’imaginaire.

Renseignements et inscription auprès du refuge d’Estom 06 52 29 17 65

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Refuge d’Estom CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Valleys, mountains, lakes and streams? In the Pyrenees or elsewhere, many legends are attached to these places inhabited by fantastic beings.

A great opportunity to discover the mountains in a different way, to dream and let your mind wander to the land of the imaginary.

Information and registration with refuge d’Estom: 06 52 29 17 65

L’événement Soirée au refuge d’Estom Cauterets a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc National des Pyrénées|CDT65