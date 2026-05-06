Soirée autour du thème Écrire le réel avec Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud., Librairie Compagnie, PARIS

Soirée autour du thème Écrire le réel avec Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud. Mercredi 13 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Écrire le réel : Quand le monde redevient lisible » publié aux Éditions Denoël.

En présence de Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

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Venez découvrir « Écrire le réel : Quand le monde redevient lisible » publié aux Éditions Denoël. En présence de Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud. Au programme : discu … Rencontre-Dédicace