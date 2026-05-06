Soirée autour du thème Écrire le réel avec Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud., Librairie Compagnie, PARIS
Soirée autour du thème Écrire le réel avec Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud., Librairie Compagnie, PARIS mercredi 13 mai 2026.
Soirée autour du thème Écrire le réel avec Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud. Mercredi 13 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Écrire le réel : Quand le monde redevient lisible » publié aux Éditions Denoël.
En présence de Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud.
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Droits réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-autour-du-theme-ecrire-le-reel-avec-ivan-jablonka-aurelie-barjonet-et-alice-geraud-1988061627846 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LisezEcrirelereel »}]
Venez découvrir « Écrire le réel : Quand le monde redevient lisible » publié aux Éditions Denoël. En présence de Ivan Jablonka, Aurélie Barjonet et Alice Géraud. Au programme : discu … Rencontre-Dédicace
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