Soirée avec les loups RD 946 Olizy-Primat

Olizy-Primat

Soirée avec les loups

RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat Ardennes

Tarif : 40 – 40 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Animation nocturne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Face à votre enthousiasme, nous avons le plaisir d’ajouter une nouvelle date de soirée avec les loups ! Vivez une soirée immersive au plus près des loups lors de nos Nocturnes exceptionnelles !Places limitées à 30 participants réservation obligatoireProgramme de la soirée- Observation des trois meutes de loups en soirée, dans une ambiance mystérieuse après la fermeture du Parc au public- Menu spécial au restaurant du parc- Animation spéciale autour du loup et de ses secretsUne expérience nocturne unique pour découvrir le monde fascinant des loups dans une ambiance privilégiée.Animation nocturne payante, non comprise dans le billet d’entrée au parc.Le tarif inclut l’accès au parc à partir de 18h00le repas du soirles animations de la soiréeLes enfants de moins de 7 ans ne sont pas autorisés.

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RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est

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English :

In response to your enthusiasm, we are pleased to add a new date for an evening with the wolves! Experience an immersive evening up close with the wolves during our special Night Tours!Limited to 30 participants—reservations required. Evening program: Observe the three wolf packs at night, in a mysterious atmosphere after the park has closed to the public- Special menu at the park restaurant Special activities centered on wolves and their secrets A unique nighttime experience to discover the fascinating world of wolves in an exclusive setting.Nighttime activities require an additional fee and are not included in the park admission ticket.The price includes: access to the park starting at 6:00 p.m., dinner, and evening activities. Children under 7 are not permitted.

L’événement Soirée avec les loups Olizy-Primat a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme