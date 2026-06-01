Week-end des Pygargues à queue blanche RD 946 Olizy-Primat

Olizy-Primat

Week-end des Pygargues à queue blanche

RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Les pygargues à queue blanche sont à l’honneur le temps d’un week-end exceptionnel ! Venez vivre une immersion fascinante au cœur de l’univers de ces rapaces emblématiques des milieux aquatiques à travers des animations, ateliers et rencontres pour toute la famille.Pendant ces deux journées, profitez de nombreuses activités ludiques et pédagogiques Jeux et coloriages à disposition pour les enfantsDocumentaire sur le pygargue à queue blanchePrésentation du couple présent au parc et du retour de cette espèce en FranceDimanche 21 Des animations en plus avec LOrraine Association NAture13h20 14h Conférence sur les aigles pêcheurs14h20 16h20 Stand pédagogique sur les aigles pêcheurs

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RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est

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English :

White-tailed eagles take center stage for an exceptional weekend! Come experience a fascinating immersion into the world of these iconic aquatic birds of prey through activities, workshops, and encounters for the whole family.Over these two days, enjoy a variety of fun and educational activities:Games and coloring activities available for children; a documentary on the white-tailed eagle; a presentation on the pair currently at the park and the return of this species to France. Sunday, the 21st: Additional activities with the L’Orraine Nature Association at 1:20 p.m. 2:00 p.m.: Lecture on ospreys 2:20 p.m. 4:20 p.m.: Educational exhibit on ospreys

L’événement Week-end des Pygargues à queue blanche Olizy-Primat a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme