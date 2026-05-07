Soirée bar lounge | Château les Monderys Château les Monderys Conne-de-Labarde
Soirée bar lounge | Château les Monderys Château les Monderys Conne-de-Labarde jeudi 9 juillet 2026.
Conne-de-Labarde
Soirée bar lounge | Château les Monderys
Château les Monderys 328 route de Peyrelevade Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Wine & couscous Préparation d’un couscous traditionnel
Sur réservation. .
Château les Monderys 328 route de Peyrelevade Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 85 08 contact@lesmonderys.com
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English : Soirée bar lounge | Château les Monderys
L’événement Soirée bar lounge | Château les Monderys Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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