Soirée barbecue Salle polyvalente Espace Vire-Vent Dournazac

Informations pratiques

Dournazac

Soirée barbecue

Salle polyvalente Espace Vire-Vent Rue Raoul Monribot Dournazac Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le comité des fêtes vous invite à une chaleureuse soirée grillades placée sous le signe de la convivialité et du partage. Venez profiter d’un repas gourmand dans une ambiance festive, en famille, entre amis ou entre voisins. Que vous soyez habitant de la commune ou simplement de passage, rejoignez-nous pour partager un repas savoureux et vivre une belle soirée estivale. .

Salle polyvalente Espace Vire-Vent Rue Raoul Monribot Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 27 08

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English : Soirée barbecue

L’événement Soirée barbecue Dournazac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus