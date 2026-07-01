AGENDA · Dournazac
Vannerie Dournazac
mercredi 29 juillet 2026 · Dournazac
Informations pratiques
Dournazac
Vannerie
Dournazac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Pauline de Saule Sister propose la réalisation de mangeoire ou de suspension circulaire en osier brut. Famille avec des enfants + de 6 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Vannerie
L’événement Vannerie Dournazac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus