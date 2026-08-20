SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU, Le Scarabée, La Verrière

Informations pratiques

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU Vendredi 20 novembre, 20h30 Le Scarabée Yvelines

Tarif unique : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00

Ouverture des portes dès 19h30 – Dégustation (avec modération !) et restauration sur place sur réservation

La fête du Beaujolais Nouveau est LE rendez-vous international du mois de novembre. Chaque année, le 3ème jeudi de novembre est attendu au Scarabée !

Venez fêter dignement cet événement en compagnie du groupe musical Au Tour du Temps !

Au Tour du Temps, c’est la rencontre de cinq musiciens passionnés, inspirés par des groupes tels que La Rue Ketanou, Les Ogres de Barback, Louise Attaque mais surtout Les Hurlements d’Léo.

Leur musique et leurs textes, véritables tranches de vie, narrés sur fond de chanson française, vous invitent au voyage.

« Au Tour du Temps stoppe la pendule pour un arrêt dans le temps, un arrêt sur image. Image de notre société, du temps qui passe, qui nous rattrape et parfois nous dépasse. Alors, avant que l’on s’en lasse, on prend le temps de s’inventer des histoires, autour d’accords sur lesquels le temps n’aura pas d’emprise, tant qu’ils résonneront de nos instruments ! »

« On a posé nos valises, on a sorti nos instruments, à grand coup d’rimes et d’utopisme, on s’est dit vient on stoppe le temps ».

En quelques chiffres, Au Tour du Temps c’est une trentaine de chansons, trois albums, un DVD live, un zénith, et plus de 150 concerts.

Distribution :

Nicolas MARLE : chant/accordéon

Alexandre MAHIEU : batterie/percussions

Yann QUEVA : trompette/bugle/guitare

Nicolas WALLYN : guitare

Mickaël CASSEL : contrebasse

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4108 »}]

AU TOUR DU TEMPS

Crédit photo : Au Tour du Temps