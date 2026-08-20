SOIREE DE LA SAINT-PATRICK, Le Scarabée, La Verrière

Informations pratiques

SOIREE DE LA SAINT-PATRICK Mercredi 17 mars 2027, 20h30 Le Scarabée Yvelines

Tarif unique : 15 € / Enfant – de 15 ans : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-17T20:30:00+01:00 – 2027-03-17T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-17T20:30:00+01:00 – 2027-03-17T21:30:00+01:00

Initiation danse à partir de 19h

Depuis 2006 et après plus de 500 concerts en France et en Europe, « Owen’s Friends » continue de jouer un peu partout sa musique celtique hypnotique et débridée, qui va de l’Irlande à la Bretagne enpassant par l’Ecosse ou le Centre France.

Leur énergie communicative et la diversité des parcours des musiciens produisent une musique vivante, moderne et fédératrice. Sur scène, en concert ou en bal folk, du Stade de France aux pubs sur la route, la musique d’Owen’s vous invite irrésistiblement à rentrer dans la danse, véritable appel à la bonne humeur.

Distribution :

Ronan Vilain, Guitare

JB Mondoloni, Bodhrán

Céline Archambeau, Chant

Baptiste Rivaud, Flûtes

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4109 »}]

OWEN’S FRIENDS

Crédit photo : Commune de Meriel