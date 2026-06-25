Soirée Beethoven La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Soirée Beethoven

Samedi 15 mai 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 20:00:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

La soprano Sandrine Piau et le trio Wanderer font vibrer Beethoven à travers ses sonates, trios et mélodies !

Pour Victor Hugo, l’oeuvre de Beethoven était une dilatation de l’âme dans l’inexprimable . Si ses symphonies ont inspiré et impressionné des générations de compositeur·ices, c’est aussi dans l’intimité de sa musique de chambre que le compositeur se livre.







Pour cette soirée, qui s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la mort de Beethoven, Olivier Bellamy trouve les mots et nous sert de guide. Les membres du Trio Wanderer interpréteront des oeuvres telles que Les Esprits ou À l’Archiduc, rejoints par la soprano Sandrine Piau pour des lieder, moins connus du grand public mais tout aussi bouleversants.







Interprètes:

Sandrine Piau soprano et Trio Wanderer

Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon Raphaël Pidoux violoncelle Vincent Coq piano







En co-programmation avec Marseille Concerts. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Soprano Sandrine Piau and the Wanderer Trio bring Beethoven to life through his sonatas, trios, and melodies!

L’événement Soirée Beethoven Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille