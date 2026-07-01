AGENDA · Avignon
Soirée Bib’ en herbe, Stade Gorlier, Avignon
mardi 7 juillet 2026 · Stade Gorlier · Avignon
Informations pratiques
Soirée Bib’ en herbe Mardi 7 juillet, 18h00 Stade Gorlier Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T20:00:00+02:00
Dans un grand espace ouvert, venez passer le début de soirée en compagnie de vos bibliothécaires, profitez des animations créatives et ludiques et vous détendre dans notre espace de lecture en plein air !
Stade Gorlier 24 chemin du moulin neuf, 84000 avignon Avignon 84029 Quartier Nord Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Bus : Ligne 9
Pied d’immeuble Un été à Avignon Hors les murs
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