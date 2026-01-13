Soirée Bien-être VIHIERS Lys-Haut-Layon
Soirée Bien-être VIHIERS Lys-Haut-Layon vendredi 13 mars 2026.
Soirée Bien-être
VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Début : 2026-03-13 19:45:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
2026-03-13
Le Centre aqualudique Lysséo propose une soirée bien-être avec deux formules réservées aux personnes majeures
– entrée simple avec accès aux espaces ludique et sportif de la piscine, à l’espace balnéo (hammam, sauna, espace détente), aux jacuzzis et à la tisanerie.
– entrée avec soin massage environ 30 min. Réservation obligatoire pour l’entrée avec soin. .
VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu
