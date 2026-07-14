vendredi 24 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Soirée bingo musical… on remet ça ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 24 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

50% blind test 50% bingo 100% bonne ambiance

Soirée bingo musical… on remet ça !

Vendredi 24 juillet

20h30

50% blind test

50% bingo

100% bonne ambiance

Même recette : musique, jeu, rires… et une équipe à ne pas laisser au hasard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T22:30:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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