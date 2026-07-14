Soirée bingo musical… on remet ça ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
vendredi 24 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
Soirée bingo musical… on remet ça ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 24 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
50% blind test 50% bingo 100% bonne ambiance
Soirée bingo musical… on remet ça !
Vendredi 24 juillet
20h30
50% blind test
50% bingo
100% bonne ambiance
Même recette : musique, jeu, rires… et une équipe à ne pas laisser au hasard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T22:30:00.000+02:00
1
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026