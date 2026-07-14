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Soirée bingo musical… on remet ça ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

vendredi 24 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Soirée bingo musical… on remet ça ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles
Adresse
Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Soirée bingo musical… on remet ça ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 24 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

50% blind test 50% bingo 100% bonne ambiance

Soirée bingo musical… on remet ça !

Vendredi 24 juillet
20h30

50% blind test
50% bingo
100% bonne ambiance
Même recette : musique, jeu, rires… et une équipe à ne pas laisser au hasard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T22:30:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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