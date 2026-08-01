Soirée blanche Limeuil
dimanche 9 août 2026 · Limeuil
Informations pratiques
Limeuil
Soirée blanche
Place du port Limeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
19h30 Soirée blanche. Tenue blanche exigée, soirée musicale avec dj JB. Food truck et buvette. Apportez vos couverts.
Rendez-vous pour une soirée chic et conviviale au profit de l’amicale des écoles!
Au programme
Buvette et food truck Porter ses couverts)
Ambiance musicale avec DJ JB
Tenue blanche et déco;
Une soirée festive à partager en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Place du port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 85 67 22
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English : Soirée blanche
7:30 p.m. White Party. White attire required; musical evening with DJ JB. Food truck and refreshment stand. Please bring your own utensils.
L’événement Soirée blanche Limeuil a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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