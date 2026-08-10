Soirée Blind test au Relais de Chiberta Le Relais de Chiberta Anglet
jeudi 13 août 2026 · Le Relais de Chiberta · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Soirée Blind test au Relais de Chiberta
Le Relais de Chiberta 5 Route du Petit Palais Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le Relais de Chiberta se transforme en véritable terrain de jeu pour une grande soirée Blind test !
Formez votre équipe, testez vos connaissances musicales et tentez de reconnaître les morceaux qui ont marqué toutes les générations. Une soirée conviviale, pleine de bonne humeur et de défis musicaux, dans un cadre unique !
Diner, bières, cocktails… .
Le Relais de Chiberta 5 Route du Petit Palais Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 02 71 45 relaisdechiberta@gmail.com
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English : Soirée Blind test au Relais de Chiberta
L’événement Soirée Blind test au Relais de Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Anglet
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