Soirée Blind Test Les Demangeres Curzon

Curzon

Soirée Blind Test

Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

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Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 14 79 86

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English :

L’événement Soirée Blind Test Curzon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral