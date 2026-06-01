Soirée Blind Test Les Demangeres Curzon
Soirée Blind Test Les Demangeres Curzon jeudi 18 juin 2026.
Curzon
Soirée Blind Test
Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
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Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 14 79 86
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English :
L’événement Soirée Blind Test Curzon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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