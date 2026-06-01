Soirée Chic & Choc Les Demangeres Curzon samedi 13 juin 2026.

Curzon

Soirée Chic & Choc

Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

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Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 14 79 86

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English :

L’événement Soirée Chic & Choc Curzon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral