UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genève

Soirée Bollywood, La Chaloupe à vapeur, Genève

jeudi 10 septembre 2026 · La Chaloupe à vapeur · Genève

Soirée Bollywood, La Chaloupe à vapeur, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
La Chaloupe à vapeur
Adresse
Rue de Lausanne 126, 1202 Genève
Ville
1202 Genève
Tarif
Gratuit

Soirée Bollywood Jeudi 10 septembre, 19h00 La Chaloupe à vapeur

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

La Barje
Soirée Bollywood à La Chaloupe à Vapeur ✨
Voyagez en Inde le temps d’une soirée rythmée et colorée au bord de l’eau ! ☀️
Jeudi
19h00 : Initiation & Danse (accessible à tous)
Lieu : La Chaloupe à Vapeur
️ Entrée libre

La Chaloupe à vapeur Rue de Lausanne 126, 1202 Genève Genève 1202 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-sciences/
Soirée Bollywood à la Chaloupe à Vapeur dès 19h00

La Barje

À voir aussi à Genève