Informations pratiques

Jonzac

Soirée Boom des années 80 40 ans des Thermes de Jonzac

Place du Château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 00:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Une grande soirée festive et dansante est organisée le 4 août 2026, pour les 40 ans jour pour jour après l’ouverture des Thermes de Jonzac.

Ouverte à tous, cette soirée festive invite le public à revivre l’ambiance des années 80, en écho à l’année 1986.

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Place du Château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

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English :

A big festive dance party is being held on August 4, 2026, to mark the 40th anniversary—to the day—of the opening of the Jonzac Thermal Baths.

Open to everyone, this festive evening invites the public to relive the atmosphere of the 1980s, echoing the spirit of 1986.

L’événement Soirée Boom des années 80 40 ans des Thermes de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge