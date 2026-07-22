Soirée Boom des années 80 40 ans des Thermes de Jonzac Jonzac
mardi 4 août 2026 · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Soirée Boom des années 80 40 ans des Thermes de Jonzac
Place du Château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 00:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Une grande soirée festive et dansante est organisée le 4 août 2026, pour les 40 ans jour pour jour après l’ouverture des Thermes de Jonzac.
Ouverte à tous, cette soirée festive invite le public à revivre l’ambiance des années 80, en écho à l’année 1986.
.
Place du Château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A big festive dance party is being held on August 4, 2026, to mark the 40th anniversary—to the day—of the opening of the Jonzac Thermal Baths.
Open to everyone, this festive evening invites the public to relive the atmosphere of the 1980s, echoing the spirit of 1986.
L’événement Soirée Boom des années 80 40 ans des Thermes de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Concert Duo Della Instant musical Théâtre du Château Jonzac 22 juillet 2026
- Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 23 juillet 2026
- Visite 360° Marco & Polo Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 24 juillet 2026
- Acad’ôChoeur Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac 24 juillet 2026
- Seugne propre journée de nettoyage Maison de la pêche Jonzac 25 juillet 2026