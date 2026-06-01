SOIRÉE BRASERO À NAILLOUX Nailloux
SOIRÉE BRASERO À NAILLOUX Nailloux samedi 27 juin 2026.
Nailloux
SOIRÉE BRASERO À NAILLOUX
Esplanade de la Fraternité Nailloux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée brasero conviviale avec grillades, DJ live, écran géant rugby, animations familiales, ambiance festive, restauration sur place, événement gourmand et populaire.
Brasero & Co vous donne rendez-vous Place de la Fraternité pour une grande soirée conviviale autour du feu et de la gourmandise !
– Viandes grillées au brasero
– Box apéritives
– Buvette sur place
– Les délicieux desserts de Mathilde G Pâtisserie
– Ambiance assurée par DJ Pierro Podium Titanium
– Château gonflable pour les enfants
– Retransmission sur écran géant de la finale du Top 14
Que vous veniez pour partager un repas, profiter de l’ambiance festive, encourager votre équipe ou simplement passer un bon moment entre amis ou en famille, tout est réuni pour une belle soirée d’été à Nailloux !
Entrée libre .
Esplanade de la Fraternité Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie braseroandco31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Convivial brazier evening with grills, live DJ, giant rugby screen, family entertainment, festive atmosphere, on-site catering, gourmet and popular event.
L’événement SOIRÉE BRASERO À NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Nailloux (Haute-Garonne)
- NAILLOUX EN FÊTE Nailloux 12 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE À NAILLOUX Esplanade de la Fraternité Nailloux 20 juin 2026