Nailloux

SOIRÉE BRASERO À NAILLOUX

Esplanade de la Fraternité Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée brasero conviviale avec grillades, DJ live, écran géant rugby, animations familiales, ambiance festive, restauration sur place, événement gourmand et populaire.

Brasero & Co vous donne rendez-vous Place de la Fraternité pour une grande soirée conviviale autour du feu et de la gourmandise !

– Viandes grillées au brasero

– Box apéritives

– Buvette sur place

– Les délicieux desserts de Mathilde G Pâtisserie

– Ambiance assurée par DJ Pierro Podium Titanium

– Château gonflable pour les enfants

– Retransmission sur écran géant de la finale du Top 14

Que vous veniez pour partager un repas, profiter de l’ambiance festive, encourager votre équipe ou simplement passer un bon moment entre amis ou en famille, tout est réuni pour une belle soirée d’été à Nailloux !

Entrée libre .

Esplanade de la Fraternité Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie braseroandco31@gmail.com

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English :

Convivial brazier evening with grills, live DJ, giant rugby screen, family entertainment, festive atmosphere, on-site catering, gourmet and popular event.

L’événement SOIRÉE BRASERO À NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE