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AGENDA · Bois-Guilbert

Soirée brasero Bois-Guilbert

samedi 12 septembre 2026 · Bois-Guilbert

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Route d'Heronchelles
Ville
76750 Bois-Guilbert
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bois-Guilbert

Soirée brasero

Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Venez profitez de la soirée brasero organisée par le comité des fêtes de Bois Guilbert qui vous donnent rendez vous à la salle des fêtes de Bois Guilbert a partir de 19h30 !

Pendant la soirée un feu d’artifice sera tiré financé en grande partie par la mairie et avec une participation du comité des fêtes

Au Menu
1 verre de kir ou soft
jambon grillé et pommes de terre
(sauces au choix)
fromage/salade
dessert/café

Réservation jusqu’au 1er septembre.   .

Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 53 47  abgj76750@orange.fr

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English : Soirée brasero

L’événement Soirée brasero Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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