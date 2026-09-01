Soirée brasero Bois-Guilbert
samedi 12 septembre 2026 · Bois-Guilbert
Informations pratiques
Bois-Guilbert
Soirée brasero
Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez profitez de la soirée brasero organisée par le comité des fêtes de Bois Guilbert qui vous donnent rendez vous à la salle des fêtes de Bois Guilbert a partir de 19h30 !
Pendant la soirée un feu d’artifice sera tiré financé en grande partie par la mairie et avec une participation du comité des fêtes
Au Menu
1 verre de kir ou soft
jambon grillé et pommes de terre
(sauces au choix)
fromage/salade
dessert/café
Réservation jusqu’au 1er septembre. .
Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 53 47 abgj76750@orange.fr
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English : Soirée brasero
L’événement Soirée brasero Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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