Informations pratiques

Bois-Guilbert

Soirée brasero

Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez profitez de la soirée brasero organisée par le comité des fêtes de Bois Guilbert qui vous donnent rendez vous à la salle des fêtes de Bois Guilbert a partir de 19h30 !

Pendant la soirée un feu d’artifice sera tiré financé en grande partie par la mairie et avec une participation du comité des fêtes

Au Menu

1 verre de kir ou soft

jambon grillé et pommes de terre

(sauces au choix)

fromage/salade

dessert/café

Réservation jusqu’au 1er septembre. .

Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 53 47 abgj76750@orange.fr

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English : Soirée brasero

L’événement Soirée brasero Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin