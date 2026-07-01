Soirée Brasero Chareil-Cintrat
jeudi 9 juillet 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Soirée Brasero
Salle polyvalente Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Grillade au brasero, frites et glace italienne à volonté pour une soirée conviviale et gourmande à Chareil-Cintrat ! Fromage, fruits, boissons incluses. Une boisson offerte pour toute résa avant le 7 juillet.
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Salle polyvalente Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 31 11 72
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English :
Grilled food over an open fire, fries, and Italian ice cream—perfect for a fun and delicious evening in Chareil-Cintrat! Cheese, fruit, and drinks included. One free drink with every reservation made before July 7.
L’événement Soirée Brasero Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule